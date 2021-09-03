Bağcılar su tesisatçısı firmamız su ve gider tesisatı ile ilgili her tülü soruna profesyonel çözümler getirmektedir. Kurumsal bir su tesisatı hizmeti almak isterseniz dilediğiniz an sizler de Bağcılar su tesisatçısı firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Yaşam alanlarınızda su ve gider tesisatı ile ilgili pek çok farklı sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. En çok su tesisatı ile ilgili yaşanılan sorunlar içerisinde ise su kaçakları ve tıkanıklıklardır. Sizler de özellikle yaşadığınız konutlarda oluşan tıkanıklıklardan şikayetçi iseniz hemen Bağcılar su tesisatçısı firmamızı arayabilirsiniz.

Tıkla Ara

Whatsapp Mesaj Gönder: 0530 562 09 67

Banyo Ve Tuvalet Giderleri Neden Tıkanır?

Evlerde en sık yaşanılan problemlerden biri olan banyo ve tuvalet tıkanıklarının pek çok sebebi olabilir. Eğer çok katlı bir apartman dairesinde yaşıyorsanız farklı bir binadan kaynaklı olan tıkanıklık sizlerin bulunduğunuz daireyi de etkileyebilir. Bunun için de banyo ve tuvalet alanlarınızda yaşadığınız tıkanıklıkları geçici çözümler ile açmanızın bir faydası olmaz. Bu gibi sorunlarda eski yöntemler ile veya kimyasal ürünler ile tıkanıklığı açmaya çalışmanız banyo ve tuvalet gider borularına zarar verebilmektedir. Bu gibi durumlarda da daha fazla maliyet meydana getirecek sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Banyo ve tuvalet alanlarındaki tıkanıklar fazla tuvalet kağıdı veya farklı cisimlerin atılması ile meydana gelebilmektedir.

Bu tıkanıklara kesinlikle profesyonel bir yöntem ile müdahale edilmelidir. Ayrıca banyo ve tuvalet alanlarınızda meydana gelen tıkanıklarınız evinizde sürekli olarak kötü kokuların oluşmasına da neden olabilir. Sağlığınızı da yakından ilgilendiren gider borularındaki tıkanıkların önüne geçmek için vakit kaybetmeden Bağcılar su tesisatçısı firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Banyo, mutfak, tuvalet gibi gider borularının bulunduğu bölgelerde meydana gelen tıkanıkları sadece robot cihazlar kullanarak açmaktayız. Bunun yanı sıra tıkanıklığın boyutunu ve tıkanıklığın sebebini öğrenerek nasıl bir yol izleyeceğimizi de önceden planlayabiliriz.

Tıkanıklık tespiti için termal kameralı cihazlarımızı kullanıyoruz. Bu sayede herhangi bir kırma veya dökme işlemi yapmadan tüm gider tesisatında meydana gelen tıkanıkları tespit edebiliyoruz. Aynı şekilde gider borularına herhangi bir zarar vermeden ve yine kırma işlemi yapmadan solüsyonlar ve tıkanıklık açma robotları ile tüm tıkanıkları açmaktayız.

Tıkla Ara

Whatsapp Mesaj Gönder: 0530 562 09 67