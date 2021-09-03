Bakırköy su tesisatçısı firması olarak kurumsal hizmet veren ekip arkadaşlarımız sayesinde garantili tamir, bakım ve onarım işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Hem kaliteli hem de hızlı ve güvenli bir su tesisatçısı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece Bakırköy bölgesinde değil, İstanbul genelinde kurumsal olarak hizmet veren firmamız bünyesinde su ve gider tesisatları ile ilgili yaşadığınız tüm sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Her zaman müşterilerimizin memnuniyeti ve çözüm ortağı olarak hizmet kalitemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle Bakırköy su tesisatçısı firması olarak kullanmış olduğumuz teknolojik cihazlarla su kaçağı bulma hizmetimiz sırasında kesinlikle bir kırma işlemi yapmamaktayız.

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Sizler de tercih edeceğiniz su tesisatçısının hem profesyonel hem de temiz bir işçilik çıkardığına dikkat etmelisiniz. Kesinlikle eski usul veya tahmin yöntemleriyle su tesisat sorunlarınıza çözüm üretmemekteyiz. Firmamız ile iletişime geçtikten sonra alanında uzman ekip arkadaşlarımız anında adresinize gelerek sorun için en uygun tespit ve tamir işlemlerini yerine getirmektedir. Tıkanıklık ya da su kaçağı gibi problemlerinizde öncelikli olarak sorunun tespit edilmesinin ardından gerekli bir ön inceleme yapılarak en uygun tamir ve onarım işlemleri yapılmaktadır. Yapılan ön kontrollerin ardından yine en uygun cihazlar ile onarım işlemlerinizi teknik ekibimiz kısa süre içerisinde tamamlamaktadır. Su kaçağı veya gizli su kaçağı tespiti hizmetimiz sırasında akustik dinleme cihazlarımızın yanı sıra termal kameralı sistemlerimiz ile de sorunu kısa sürede tespit edebilmekteyiz.

Aynı zamanda yapmış olduğumuz tüm işlemler sırasında, sizler de yanımızda bulunabilir ve gerekli onarım ve tamir işlemleri için istediğiniz talep ve önerilere ekip arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Bakırköy su tesisatçısı firması olarak sizlere sadece kaliteli hizmet vermek adına değil aynı zamanda ekonomik su tesisat hizmeti verme konusunda öncü firmalar arasındayız. Tüm tespit, tamir, bakım, onarım ve bağlantı işlemlerinin bitmesinin ardından teknik ekibimiz sizlere garanti belgesiyle birlikte yaşam alanlarınızı konforlu bir şekilde teslim edebilmektedir. Sizler de konutlarınızda veya iş yerlerinizde meydana gelen tüm su ve gider tesisat problemlerinde garantili ve kurumsal hizmet almak için Bakırköy su tesisatçı firmamız ile dilediğiniz an iletişime geçebilirsiniz.

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Whatsapp Mesaj Gönder: 0530 562 09 67