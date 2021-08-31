Esenler su tesisatçısı firmamızı 7/24 arayarak konutlarınızda meydana gelen tüm sorunlar için destek talebinde bulunabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz tüm tesisat sorunlarında tamamen teknolojik cihazlar ile çözüm üretmekteyiz. Alanında uzman ve yıllardır sektörde hizmet veren sıhhi tesisat ustalarımız ile gider ve su tesisat sorunlarınıza kalıcı çözümler getirebiliyoruz. Yaşamış olduğunuz en küçük bir tesisat sorununu bile konutlarınızın daha uzun süre sağlıklı ve konforlu bir şekilde kullanılabilmesi için ciddiye almanızı tavsiye ederiz. Esenler Su tesisatçısı firması olarak yalnızca su tesisatları veya gider borularındaki sorunlar için değil, kombi ve petek temizliği gibi çeşitli hizmetlerimiz için de arayabilirsiniz. Özellikle kışın sizlere hm enerji ve hem de maddi açıdan tasarruf sağlayacak olan petek temizliği hizmetimizde garantili ve en uygun fiyat aralıkları ile yanınızdayız.

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Bunun yanı sıra en zor ve profesyonellik isteyen su kaçağı tespiti hizmetimizden sadece akustik dinleme cihazları ve termal kameralı robotlarımız ile hizmet vermekteyiz. Sizler de Esenler su tesisatçısı firmamız aracılığı ile hem kurumsal hem de garantili bir işçilik istiyorsanız, dilediğiniz an firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Esenler su tesisatçısı firmamız su kaçağı tespiti işlemlerinde kesinlikle zemin, duvar veya bir fayans kırma işlemi yapmadan yalnızca akustik dinleme cihazları ve termal boru içi görüntüleme cihazları ile çalışmaktadır. Gözle görülemeyen veya rutubet ve nem oluşumu olmayan tesisatlardaki en zor problemlerin tespitinde bile %99 oranlarında başarıya ulaştıran nokta atışı cihazlarımız ile kısa sürede tespit edebiliyoruz.

Alanında uzman olan ekip arkadaşlarımız yapmış oldukları tamir, onarım işlemleri sonrasında yine çalışma yapılan alanı teslim ettiğiz gibi temiz bir şekilde bırakmaktadır. Tamir ve onarım işlemleri sırasında kırılması gereken yerin tamir işlemleri de yine Esenler Su tesisatçısı firmamız tarafından karşılanmaktadır. Yaşam alanlarında meydana gelen en sık rastlanılan ve en zor işlemlerden birisi olan pis su tesisatının temizlenmesi de yine Esenler Su tesisatçısı firmamız aracılığı ile profesyonel olarak yapılmaktadır. Konutlarınızda meydana gelen tüm su tesisatı ve tıkanıklık problemlerinin giderilmesi için Esenler Su tesisatçısı firmamızı arayarak garantili ve kurumsal hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

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Whatsapp Mesaj Gönder: 0530 562 09 67