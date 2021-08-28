Güngören su tesisatçısı firmamız aracılığı ile artık tıkanıklıklardan dolayı meydana gelen kötü kokulara ve su sızıntılarına kesin bir çözüm üretebilirsiniz. Su tesisatı hizmetlerimiz içerisinde yer alan tamir ve bakım hizmetlerimizde sizlere profesyonel ekip arkadaşlarımız hizmet veriyor. Su tesisatınız ne kadar sağlıklı ve temiz olursa yaşam alanlarınızda kullandığınız suyun kalitesi de bir o kadar yüksek kalitede olacaktır. Bunun için de düzenli olarak özellikle su tesisatınızın bakımlarını profesyonel bir firma aracılığı ile yaptırmalısınız. Farkında olmadan evinizde rutubet veya su kaçağı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda su tesisatınızı kesinlikle teknik bir ekibe kontrol ettirmelisiniz.

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Özellikle çoklu binaların bulunduğu apartman dairelerinde biraz daha fazla su tesisatı sorunları ile karşılaşmaktayız. Bunun da en önemli nedenleri arasında gider borularında meydana gelen tıkanıklar yer almaktadır. Ayrıca su tesisatı içerisinde bina kolonları arasında meydana gelen çatlamalar da apartman dairelerinde su sızıntısı sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Firmamız aracılığı ile alabileceğiniz su tesisatı işlemlerimizde tıkanıklık açma işlemlerimizden teknik ekibimiz aracılığı yararlanabilirsiniz. Gider borularında meydana gelen tüm tıkanıklık sorunlarını boyutu ne olursa olsun kısa süre içerisinde temizleyerek boruları açmaktayız. Ancak tıkanıklık açma işlemimiz sırasında kesinlikle eski usul yöntemleri tercih etmemekteyiz. Cihazlar ve kameralı robot sistemler ile gider boruları içlerinde meydana gelen tıkanıklığı kısa sürede çözüme kavuşturabilmekteyiz.

Güngören su tesisatçısı firması olarak banyo alanlarında bulunan gider tesisatı, su tesisatı, vanalar, klozet ve lavabo bağlantıları ile ilgili tüm sorunlarınıza da yanıt vermekteyiz. Sağlıklı bir su tesisatının olması için temiz ve sağlam bir sistem içerisinde düzenli olarak su akışının sağlanması gerekmektedir. En küçük sızıntı olması durumunda ise farkında olmadığınızda bu sızıntı su kaçağına ve boruların daha büyük çatlamasına da sebep olabilir. Su tesisatınız ile ilgili yaşadığınız en küçük bir sorunu bile çok ciddiye almalısınız. Özellikle sürekli evinizde gider kısımlarınızda kötü koku sorunu yaşıyorsanız hemen Güngören su tesisatçısı firmamızı arayarak genel bir su tesisatı kontrolü yaptırabilir ve tıkanıklık sorunlarınıza çözüm üretebilirsiniz.

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