Kağıthane su tesisatçısı firması olarak acil su tesisatı arızalarınızı gidermek için alanında uzman teknik ekibimiz ile birlikte profesyonel bakım ve onarım hizmeti vermekteyiz. Su tesisatınızda meydana gelen her bir sorun yaşam alanlarınız için büyük bir tehlike meydana getirebilir. Bunun için de yaşadığınız en küçük bir problemi bile kesinlikle göz ardı etmeden uzman bir ekip ile sorunlarınızı gidermelisiniz. Gizli su kaçağı sorunu genellikle apartmanlarda, okullarda ve hastane gibi büyük binalarda en sık yaşanılan sorunlar içerisinde yer almaktadır. Büyük binalarda meydana gelen su kaçakları oldukça zor tespit edilebilmektedir. Bu da süreci uzun bir zaman dilimine yaydığı için su tesisatı içerisinde daha büyük sorunların oluşmasına neden olabilmektedir.

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Sizler de yaşadığınız binalarda oluşan su tesisatlarınızdaki su kaçaklarını tespit ettirmek için Kağıthane su tesisatçısı firmamız ile dilediğiniz an iletişime geçebilirsiniz. Su kaçağı tespiti yaparken firmamız termal kameralı cihazlar ile öncelikli olarak sorunun kaynağını tespit etmektedir. Bu işlem sırasında oldukça titiz bir çalışma yürüten ekip arkadaşlarımız kesinlikle herhangi bir yeri kırmadan tespit etmektedir. Hizmetlerimizde sadece hızlı ve kaliteli bir ilke ile çalışmaktayız. Bunun yanı sıra yaşam alanlarınızı da temiz bir şekilde kullanarak en az inşaat masrafı gibi ekstra masraflar ile hizmetimizi tamamlamaya çalışmaktayız.

Su kaçağı tespitinin yapılmasının ardından sorunun meydana geldiği alan üzerinde onarım ve tamirat işlemleri yapılmaktadır. Ancak bunlar yapılırken yine siz değerli müşterilerimizin onayı alınarak işlemlere başlanılmaktadır. Sadece küçük bir alan üzerinde kırma işlemi yapılarak tesisat üzerinde meydana gelen çatlakların ve sızıntıya sebep olan sorunların tamir edilmesi sağlanır.

Evinizde su kaçağı olduğunu sizler de kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Kağıthane su tesisatçısı firması olarak önceliğimiz su kaçağı tespitinin sonrasında sadece firmamız ile iletişime geçerek profesyonel bir hizmet almanız yönündedir.

Eğer sürekli evinizde beklediğinizden daha yüksek su faturası ödüyorsanız muhtemelen su kaçağı sorunu ile karşı karşıya olabilirsiniz. Bununla birlikte su kaçağı olmadığı durumlarda su vanalarının onarımı ve gerekli bakımları da yine Kağıthane su tesisatçısı firmamız aracılığı ile yapılabilmektedir.

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