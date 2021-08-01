Su tesisatı bir evin veya iş yerinin en önemli altyapılarından biridir. Su tesisat sistemleri düzenli bakımı ve tamiri zamanında yapılmadığında, küçük bir problem bile büyük masraflara yol açabilir. İşte bu noktada Su Tesisatçısı Kenan olarak su tesisatı alanında profesyonel, güvenilir ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sizlere çözüm sunuyor. Su tesisatı...
Tuvalet tıkanıklığı açma servisimiz, kırmadan dökmeden tadilatsız, robot cihazlarla tıkanıklıkları açar, kameralı görüntüleme cihazları ile gider borularındaki tıkanıklıkları görüntüleyerek sorunları tespit eder. Profesyonel hizmet almanın en avantajlı ve garantili yolu. Tuvalet tıkanıklığı açma ve tuvalet açma sorununuza kendi yöntemlerinizi uyguladığınız takdirde bir sonuca ulaşamadıysanız tuvalet tıkanıklığı açma hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Tuvalet...
Herhangi bir yapının alt ya da yan bölümlerinde su sızıntıları yaşanabilir. Bu gibi durumlarda tesisat alt yapınızı veya duvarlarınızı kontrol ettirmeniz gerekir. Bizler sizlere tamda bu noktada, uzman ekiplerimizle İstanbul su kaçağı bulma konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Profesyonel cihazlarımızla yerinde su kaçağı tespit hizmeti veriyoruz. Ev, iş yerleri, okullar, alışveriş...
Tıkanıklık açma servis hizmeti veren firmamı servis aracımız ile kırma dökme olmadan tuvalet tıkanıklığı, lavabo tıkanıklığı, pimaş, logar, rögar ve kanal tıkanıklığı açma hizmeti sunar. Bizleri arayarak tıkanıklık sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Gider tıkanıklığı geliştirilmiş olan sistemlere baktığımız zaman teknolojinin çok büyük bir etkisi olduğunu görebiliriz. Eski zamanlarda kullanıcıların bu durumlarda...
Lavabo tıkanıklığı açma hizmeti veren firmamız, çalışmalarınız bilgisayar destekli cihaz ve kameralar ile sürdüren Türkiye’nin ilk teknoloji kullanarak tıkanıklık açan firmaları arasında liderdir. Lavabolar, tıkanıklığın en fazla yaşandığı yerlerdir. Lavabo tıkandığında lavabo açıcı kullanmak yapılan en büyük hatalardan birisidir. Çünkü lavaboya döktüğünüz kimyasallar contaların erimesine ve bu nedenle su sızmasına...
Tesisat sektörünün lideri olan firmamız, pimaş açma hizmeti veren kurumsal bir firmadır. Kameralı ve bilgisayar destekli cihazlar ile tıkalı olan pimaş ve giderleri kırmadan açmaktadır. Firmamız 20 adet servis aracı ile İstanbul’un tüm ilçe ve semtlerine ulaşmaktadır. Tıkalı olan pimaşlar için firmamız hafta içi ve hafta sonu olmak üzere siz...
Petek temizliği hizmeti veren su tesisatçısı Kenan olarak cihazlı ve ilaçlı kimyasal kullanarak peteklerin içinde oluşan pas, kireç ve tortuları temizleyerek, peteklerinizin daha fazla ısınmasını sağlayan kurumsal bir firmadır. Servis aracımız ile İstanbul’un tüm ilçelerine hizmet vermekteyiz. Firmamızı arayarak aynı gün içinde petek temizleme servis kaydı oluşturabilirsiniz. Ülkemizde kış aylarında...