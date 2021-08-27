Silivri su tesisatçısı firması olarak siz değerli müşterilerimize her zaman en kaliteli ve en profesyonel onarım ve bakım hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Firma bünyemizden sadece su tesisatı hizmetlerinin değil gider, tıkanıklık, bakım onarım, tadilat ve montaj gibi çok çeşitli hizmetleri de temin edebilirsiniz. Silivri Su tesisatçısı firması olarak firma bünyemizde an en çok tercih edilen hizmetlerimiz arasında kırmadan su kaçağı tespiti, hizmetimiz yer almaktadır.

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Yapmış olduğumuz kırmadan su kaçağı tespiti hizmetimiz sayesinde en nokta atış atarak, sadece arızalı bölgeyi cihazlarımız sayesinde kolaylıkla bulabiliyoruz yaşam alanlarınıza sadece görünen veya yüzeye yakın yerlerde değil, ulaşılması zor yerlerde de su kaçakları meydana gelebilir. Bu gibi su kaçaklarına gizli su kaçağı adı verilmektedir. Bunun için yaşam alanlarınızda meydana gelen su kaçaklarını aylar veya yıllar sonra fark ede bilirsiniz. Bunlar size daha büyük bir sorun ve daha büyük bir maddiyat olarak geri döneceği için Silivri Su tesisatçısı firması olarak düzenli kontrollerini ise firma bünyemizden gerçekleştirebilirsiniz.

Firmamız içerisinde yer alan teknolojik cihazlarımız ve alanında uzman ekibimiz, su kaçağı ve gizli su kaçağı tespitinde sadece termal görüntülü kamera yöntemini tercih etmektedir. Bunun yanı sıra suyun sesini dinleme cihazlarını da yine gizli su kaçağı tespiti hizmeti sırasında kullanabiliyoruz. Kullandığımız her iki teknolojik yöntemde de ulaşılması çok zor alanlarda meydana gelen su kaçaklarını bile hızlıca tespit edebiliyoruz. Silivri Su tesisatçısı firması olarak gerekli Kaçak tespitlerini yaptıktan sonra sizlerinde onayı alınarak tadilat ve onarım işlemlerine başlıyoruz. Tadilat işlemleri sırasında meydana gelecek olan fayans, duvar veya zeminde oluşabilecek kırılmaların tamirat işlemlerinin de yine firmamız karşılamaktadır.

Yıllardır farkında olmadığınız gizli su kaçağı problemleriniz nedeniyle evinizde, duvarlarda ve zeminlerde büyük hasarlar meydana gelebilir. Bu ve buna benzer daha büyük sorunlarla yaşamamak için sizlerde 6 ayda ya da senede bir Silivri su tesisatçı firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Yaşam alanlarınızın su ve gider tesisatlarını düzenli olarak kontrol ettirdiğinizde asla su kaçağı veya tıkanıklık gibi sorunlarla karşılaşmazsınız.

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