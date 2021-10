Sultangazi su tesisatçısı firması olarak herhangi bir kırma ve etrafa zarar vermeden tüm su tesisat ve gider borularındaki sorunlarınız için hizmet vermekteyiz. Gerek Sultangazi bölgesinde gerekse diğer bölgelerden bizlere dilediğiniz an su tesisatı hakkında tüm sorunlarınız için ulaşabilirsiniz. Alanında uzman ekibimiz her daim güler yüzle hizmet vermeye devam etmektedir. Su kaçakları her ne kadar gözle görülebilen yerlerde oluşuyor diyebiliyor olsak da genellikle ulaşılamayacak yerlerde başlayan sorunlar arasında yer alıyor. Binalar için ve yaşam alanlarınızın daha sağlıklı bir şekilde olması için dikkat edeceğiniz en büyük sorunlar arasında su kaçakları yer alıyor.

Gerçekten de fark edilmeyen ve yıllar boyunca ulaşılamayacak yerlerde meydana gelen su kaçakları, pek çok binanın içten çürümesine sebep olabilmektedir. Eğer evinizde sonradan fark ettiğiniz bir nem veya rutubet oluşumuna rastlıyorsanız büyük ihtimalle su kaçağı problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra su kaçaklarından ziyade gider borularında meydana gelen sızıntılar da yine binanız ve yaşam alanlarınız için büyük sorunlar arasında yer alıyor. Gider borularında meydana gelen su sızıntıları sadece binanız için zararlı olmakta kalmıyor sağlığımızı da büyük oranda tehdit ediyor. Kötü bir koku meydana gelmesinin yanı sıra soluduğunuz havanın da pis su sızıntısı ile karışmamasına da oldukça dikkat etmelisiniz.

Hem binanızın sağlığı hem de kendi sağlığınızı korumak için kesinlikle düzenli olarak su ve gider tesisatlarınızın kontrollerini yaptırmalısınız. Her ne kadar evde yaşadığınız küçük tıkanıklıklar veya kokulara anında müdahale ediyor gibi dursanız da aslında sorunun biraz daha ilerleyen zamanlara yayıyor olabilirsiniz. Su ve gider tesisatlarında oluşabilecek en küçük bir sorunun bile vakit kaybetmeden profesyonel bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Sizlerin önemsemediğiniz bir su kaçağı veya sürekli meydana gelen ancak üzerinde kapattığınız kötü kokular ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu ve daha fazla sorunlar ile karşılaşmamak için bizlere dilediğiniz an Sultangazi su tesisatçı firması olarak ulaşabilirsiniz. Profesyonel hizmetin yanı sıra en uygun fiyat tekliflerini de yine firma bünyemizden alabilirsiniz.

