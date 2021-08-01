Tesisat sektörünün lideri olan firmamız, pimaş açma hizmeti veren kurumsal bir firmadır. Kameralı ve bilgisayar destekli cihazlar ile tıkalı olan pimaş ve giderleri kırmadan açmaktadır. Firmamız 20 adet servis aracı ile İstanbul’un tüm ilçe ve semtlerine ulaşmaktadır. Tıkalı olan pimaşlar için firmamız hafta içi ve hafta sonu olmak üzere siz...