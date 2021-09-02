Bayrampaşa su tesisatçısı firmamızın hizmet kalitesini belirleyen en önemli ilke siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Kurumsal olarak vermiş olduğunuz su tesisatı hizmetimiz içerisinde kombi bakımı, su kaçağı tespiti, tıkanıklık giderme ve diğer tüm su tesisatıyla ilgili sorunlar yer almaktadır. Bayrampaşa su tesisatçısı firması olarak yapmış olduğumuz en küçük bir tamir veya onarım işleminde en az bir yıllık olmak üzere hizmet kalitemizi garanti belgesiyle sizlere teslim edilmektedir. Konutlarda en çok meydana gelen su tesisatı sorunları içerisinde su sızıntıları veya gizli su kaçakları yer almaktadır.

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Konutlarda Su Sızıntısı Neden Meydana Gelir?

Yaşamış olduğunuz konutlarda meydana gelen su sızıntıları muhtemelen su veya gider tesisatınız içerisinde bir kaçak olduğunun kanıtıdır. Bunun yanı sıra su sızıntılarının birbirinden farklı sebepleri de olabilmektedir. Bu sebepler içerisinde en çok karşılaştıklarımız ise su tesisatının yüksek basınçlı bir şekilde çalışması veya borularda meydana gelen çatlaklardır. Yaşam alanlarınızda yaşamış olduğunuz su sızıntısı sorununu profesyonel bir şekilde çözüme kavuşturmak istiyorsanız sizler de firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Bayrampaşa su tesisatçısı firması olarak akustik dinleme cihazlarımız ve termal kameralı sistemlerimiz ile su sızıntısına neden olan tüm sebepleri anında öğrenebiliyoruz. Evlerinizde meydana gelen su sızıntısının sebebi tesisat içerisindeki yüksek basınçtan dolayı ise hemen müdahale ederek, sistemin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyoruz.

Tesisatınız oldukça yüksek basınç ile birlikte çalışıyorsa tesisatınızı oluşturan borular bu basıncı kaldıramayacağı için çatlaklara ve kırılmalara sebep olarak daha büyük sorunların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bunlara ek olarak Bayrampaşa su tesisatçısı firması olarak eğitim çok genel şikayetler arasında borularda meydana gelen çatlaklar yer alıyor. Yine bu çatlakların meydana geldiği boruları cihazlar sayesinde tespit ederek, nokta atışı yaparak sadece çatlak olan boru üzerinde tamir, onarım işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Konutlarınızda yapılacak olan her türlü su tesisatı tamiri ve onarımı işlemleri sonrasında yine tertemiz bir şekilde ekip arkadaşlarımız yaşam alanlarınızı sizlere teslim etmektedir. Bayrampaşa su tesisatçısı firmamız aracılığıyla alabileceğiniz her türlü hizmet sonrasında garanti belgemizi de yine siz değerli müşterilerimize teslim etmekteyiz.

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